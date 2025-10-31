 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Se jugará una nueva fecha del Torneo de Fútbol de los Barrios en el Estadio Martearena

El certamen, que reúne a equipos representativos de toda la provincia, se consolida como el evento social y deportivo más importante, promoviendo la integración y el espíritu de competencia sana entre vecinos.

Deportes

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Estadio Padre Ernesto Martearena será nuevamente el escenario para el desarrollo de  la fecha dos de la fase clasificatoria del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025.

El certamen, que reúne a equipos representativos de toda la provincia, se consolida como el evento social y deportivo más importante, promoviendo la integración y el espíritu de competencia sana entre vecinos.Los partidos se jugarán en el Estadio Martearena a partir de las 20:30 con entrada libre y gratuita.

A continuación, se detalla el cronograma actualizado de los encuentros, invitando a la comunidad a vivir la pasión del fútbol barrial en un marco de respeto y sana rivalidad:

Programación de Partidos 

Martes 11 de Noviembre    20:30 hs    B    San Francisco Solano vs. Solís Pizarro
Martes 11 de Noviembre    22:30 hs    C    Limache vs. Floresta
Miércoles 12 de Noviembre    20:30 hs    E    Barrio Círculo vs. Siglo XXI
Miércoles 12 de Noviembre    22:30 hs    D    San Antonio vs. Santa Victoria
Martes 18 de Noviembre    20:30 hs    A    Vicente Solá vs. El Pilar
Martes 18 de Noviembre    22:30 hs    E    Santa Lucía vs. El Cambio
Miércoles 19 de Noviembre    20:30 hs    F    17 de Octubre vs. Juan Calchaquí
Miércoles 19 de Noviembre    22:30 hs    C    Bancario vs. El Rosal
Martes 25 de Noviembre    20:30 hs    D    Palmerita vs. Sarmiento
Martes 25 de Noviembre    22:30 hs    F    Santa Ana vs. Chartas

El Torneo de Fútbol de los Barrios cuenta con el apoyo y la promoción del Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de la Provincia de Salta, reafirmando el compromiso con políticas públicas que impulsan el deporte, la inclusión y los valores comunitarios en todo el territorio.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO