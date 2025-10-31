Se jugará una nueva fecha del Torneo de Fútbol de los Barrios en el Estadio Martearena

El Estadio Padre Ernesto Martearena será nuevamente el escenario para el desarrollo de la fecha dos de la fase clasificatoria del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025.

El certamen, que reúne a equipos representativos de toda la provincia, se consolida como el evento social y deportivo más importante, promoviendo la integración y el espíritu de competencia sana entre vecinos.Los partidos se jugarán en el Estadio Martearena a partir de las 20:30 con entrada libre y gratuita.

A continuación, se detalla el cronograma actualizado de los encuentros, invitando a la comunidad a vivir la pasión del fútbol barrial en un marco de respeto y sana rivalidad:

Programación de Partidos

Martes 11 de Noviembre 20:30 hs B San Francisco Solano vs. Solís Pizarro

Martes 11 de Noviembre 22:30 hs C Limache vs. Floresta

Miércoles 12 de Noviembre 20:30 hs E Barrio Círculo vs. Siglo XXI

Miércoles 12 de Noviembre 22:30 hs D San Antonio vs. Santa Victoria

Martes 18 de Noviembre 20:30 hs A Vicente Solá vs. El Pilar

Martes 18 de Noviembre 22:30 hs E Santa Lucía vs. El Cambio

Miércoles 19 de Noviembre 20:30 hs F 17 de Octubre vs. Juan Calchaquí

Miércoles 19 de Noviembre 22:30 hs C Bancario vs. El Rosal

Martes 25 de Noviembre 20:30 hs D Palmerita vs. Sarmiento

Martes 25 de Noviembre 22:30 hs F Santa Ana vs. Chartas

El Torneo de Fútbol de los Barrios cuenta con el apoyo y la promoción del Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de la Provincia de Salta, reafirmando el compromiso con políticas públicas que impulsan el deporte, la inclusión y los valores comunitarios en todo el territorio.