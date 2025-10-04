Lanzan una Gran Feria de Servicios para acercar trámites y atenciones ciudadanas

El Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Concejo Deliberante presentaron la Gran Feria de Servicios, una iniciativa que busca facilitar el acceso a distintos trámites y prestaciones estatales en los barrios de la capital. La propuesta se desarrollará los días 9, 17 y 22 de octubre en Plaza Evita, Paseo del Legado y Estadio Delmi, respectivamente, siempre en el horario de 9 a 12.

El objetivo de la feria es descentralizar la atención y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta oficinas centrales. En cada jornada habrá asesoramiento jurídico, un móvil del Registro Civil para gestionar DNI y pasaportes, un Centro de Asistencia al Ciudadano para consultas sobre trámites y el sistema de denuncias web.

También se sumarán servicios de salud, con puestos de vacunación y controles primarios, además de un espacio de asesoramiento sobre discapacidad y trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Por su parte, el móvil veterinario ofrecerá castraciones, vacunación y desparasitación de mascotas.

Los asistentes podrán tramitar subsidios de luz y gas, gestionar condonaciones de deudas municipales y solicitar certificaciones policiales. En la última jornada, el miércoles 22 en el Estadio Delmi, se incorporará además una colecta de sangre organizada por el Centro Regional de Hemoterapia.