 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:30 HRS

Sin extremos

Conducción: Rosita Casasola

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Lanzan una Gran Feria de Servicios para acercar trámites y atenciones ciudadanas

La propuesta se desarrollará los días 9, 17 y 22 de octubre siempre en el horario de 9 a 12.

Salta Hoy

04 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Concejo Deliberante presentaron la Gran Feria de Servicios, una iniciativa que busca facilitar el acceso a distintos trámites y prestaciones estatales en los barrios de la capital. La propuesta se desarrollará los días 9, 17 y 22 de octubre en Plaza Evita, Paseo del Legado y Estadio Delmi, respectivamente, siempre en el horario de 9 a 12.

El objetivo de la feria es descentralizar la atención y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta oficinas centrales. En cada jornada habrá asesoramiento jurídico, un móvil del Registro Civil para gestionar DNI y pasaportes, un Centro de Asistencia al Ciudadano para consultas sobre trámites y el sistema de denuncias web.

También se sumarán servicios de salud, con puestos de vacunación y controles primarios, además de un espacio de asesoramiento sobre discapacidad y trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Por su parte, el móvil veterinario ofrecerá castraciones, vacunación y desparasitación de mascotas.

Los asistentes podrán tramitar subsidios de luz y gas, gestionar condonaciones de deudas municipales y solicitar certificaciones policiales. En la última jornada, el miércoles 22 en el Estadio Delmi, se incorporará además una colecta de sangre organizada por el Centro Regional de Hemoterapia.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO