Triple crimen en Florencio Varela: el avión que trasladó a Ozorio hizo escala en Salta

El acusado es considerado uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”. 

Argentina

04 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha del narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue trasladado desde Lima hasta Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea, en el marco de la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela. El operativo incluyó una escala técnica en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de Salta.

Ozorio, de 28 años, arribó el jueves a El Palomar custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y cinco de la Policía Bonaerense. El vuelo partió desde esa terminal aérea hacia Lima, con una parada en Salta para cargar combustible. Tras concretar la detención en la capital peruana y los trámites correspondientes, la comitiva regresó con el sospechoso, realizando nuevamente una escala en Salta antes de llegar a destino a las 23:11.

El acusado es considerado uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”, presunto instigador del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Según la Policía peruana, Valverde habría ingresado a su país desde Bolivia con el objetivo de reunirse con Ozorio y trasladarse luego a Trujillo, ciudad donde su familia posee un historial criminal.

En paralelo, la investigación avanza con nuevos pedidos de captura nacional e internacional contra dos jóvenes de nacionalidad peruana vinculados al caso. Además, el fiscal Adrián Arribas ordenó allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que arrojaron resultados negativos, aunque se logró secuestrar un Renault 19 en un garage de Parque Chacabuco.

Ozorio se negó a declarar ante la Justicia y permanece detenido, mientras los investigadores aguardan la apertura de sus teléfonos para profundizar en las conexiones de la organización narcocriminal detrás del triple crimen que conmocionó al país

