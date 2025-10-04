Borges y Cervantes en la Feria del Libro de Salta

La decimoquinta edición de la Feria del Libro de Salta presentará una propuesta singular para los amantes de la literatura: “Borges conversa con Cervantes sobre Historia y Literatura”. El encuentro tendrá lugar el miércoles 8 de octubre, a las 17 horas, en el Teatro de la Usina Cultural (España 98), con entrada libre y gratuita.

La charla estará a cargo de la Dra. Silvina Borelli y la Lic. Agustina Ernst Saravia, quienes invitarán al público a adentrarse en un diálogo imaginario entre dos de los más grandes referentes de las letras universales: Jorge Luis Borges y Miguel de Cervantes Saavedra.

Bajo la consigna “La Historia y la Literatura pueden llenar un teatro”, la propuesta recorrerá los cruces, tensiones y resonancias entre ambos campos creativos, mostrando cómo las obras clásicas continúan proyectando luz sobre el presente.

La actividad forma parte de la programación organizada por Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico S.A., en el marco de una de las celebraciones culturales más destacadas de la provincia.