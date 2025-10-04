Camioneta con contrabando escapó de un control y terminó chocando en Colonia Santa Rosa

Un operativo de Gendarmería en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Colonia Santa Rosa, culminó con un fuerte choque luego de que una camioneta Toyota Hilux intentara evadir un control.

El conductor, que antes de llegar al puesto realizó maniobras peligrosas e incluso golpeó el brazo de un gendarme, huyó varios kilómetros hasta colisionar contra un camión de gran porte en el kilómetro 1.301, mientras intentaba adelantar a dos vehículos estacionados en la banquina.

Tras el impacto, los efectivos lograron detener al hombre, quien se resistía a descender del vehículo. Al inspeccionar la camioneta, descubrieron que transportaba 11.950 paquetes de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca en estado natural, configurando un delito aduanero.

El conductor quedó detenido y la mujer que lo acompañaba fue supeditada a la causa. Ambos afrontan cargos por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415) y por atentado y resistencia a la autoridad.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa, junto al personal de ARCA “Orán”, intervino en el procedimiento y dispuso el secuestro de la mercadería y del vehículo.