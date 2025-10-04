Los Pumas cayeron ante Sudáfrica y los Springboks se consagraron bicampeones

Argentina cerró su participación en el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica por 29 a 27 en Twickenham, Londres. A pesar del esfuerzo final, Los Pumas no pudieron evitar que los Springboks retuvieran la corona por segundo año consecutivo, tras una campaña que los dejó igualados en puntos con Nueva Zelanda, pero con mejor diferencia de tries.

El equipo argentino mostró un gran primer tiempo, aprovechando la tarjeta amarilla a Canan Moodie que dejó a Sudáfrica con un hombre menos. Bautista Delguy abrió el marcador con un try, y Santiago Carreras amplió la ventaja con penales. Sudáfrica logró descontar antes del final del primer tiempo con un try de Malcolm Marx.

En la segunda mitad, los Springboks impusieron su poderío físico y Argentina sufrió la salida por amarilla de Mayco Vivas, lo que permitió a Sudáfrica anotar dos tries más. Sin embargo, los cambios en el equipo argentino, incluyendo el debut de Tomás Rapetti, le dieron aire a Los Pumas, que respondieron con tries de Delguy y Rodrigo Isgró, acortando diferencias, aunque ya no alcanzó para la victoria.

Con este resultado, Sudáfrica terminó como campeón del torneo, Nueva Zelanda en segundo lugar, Australia tercero y Los Pumas en cuarta posición, con dos triunfos frente a Nueva Zelanda y Australia y cuatro derrotas en total.

La temporada de Los Pumas continuará en noviembre con una exigente gira por el Reino Unido: se medirán con Gales el 9 de noviembre en Cardiff, con Escocia el 16 en Edimburgo y con Inglaterra el 23 en Londres