 imagen

EN VIVO 08:00 a 14:00 HRS

Folcloreando a lo grande

Conducción: Walter Chihan e Isamara

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

En septiembre se secuestraron 233 vehículos y se labraron casi 5.000 actas de infracción

La mayoría se redactaron por falta de documentación obligatoria y alcoholemia positiva.

Salta Hoy

05 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta informó que durante el mes de septiembre se realizaron intensos controles vehiculares en distintos puntos estratégicos de la capital, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Según el reporte oficial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial labró un total de 4.932 actas de infracción y secuestró 233 vehículos, principalmente por falta de documentación obligatoria y alcoholemia positiva, entre otras faltas registradas durante los operativos.

Estas acciones se enmarcan en el plan integral de seguridad vial que impulsa la gestión municipal desde su inicio, orientado a promover una conducción responsable y mejorar la circulación en los principales accesos y avenidas de la ciudad.

El municipio destacó que los controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos sectores

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO