En septiembre se secuestraron 233 vehículos y se labraron casi 5.000 actas de infracción

La Municipalidad de Salta informó que durante el mes de septiembre se realizaron intensos controles vehiculares en distintos puntos estratégicos de la capital, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Según el reporte oficial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial labró un total de 4.932 actas de infracción y secuestró 233 vehículos, principalmente por falta de documentación obligatoria y alcoholemia positiva, entre otras faltas registradas durante los operativos.

Estas acciones se enmarcan en el plan integral de seguridad vial que impulsa la gestión municipal desde su inicio, orientado a promover una conducción responsable y mejorar la circulación en los principales accesos y avenidas de la ciudad.

El municipio destacó que los controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos sectores