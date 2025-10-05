Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto completó una nueva participación en la Fórmula 1 con un 16° puesto en el Gran Premio de Singapur, disputado este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

Colapinto tuvo un excelente inicio de carrera, ganando tres posiciones con una gran largada y mostrando buen ritmo con los neumáticos medios. Sin embargo, la estrategia de dos paradas adoptada por su equipo no dio los resultados esperados, lo que lo llevó a perder rendimiento y posiciones en las últimas vueltas, terminando en el mismo lugar desde el que había partido.

El argentino había clasificado en el 18° puesto el sábado, aunque logró avanzar dos lugares en la parrilla de salida debido a las descalificaciones de Carlos Sainz y Alex Albon. Pese al resultado, Colapinto se mostró conforme con su desempeño individual y reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a su equipo para mejorar el rendimiento en las próximas fechas.

El británico George Russell se quedó con la victoria en Singapur, consolidando un fin de semana perfecto para el equipo Mercedes.