Rescatan a mujer descompensada en la Quebrada de San Lorenzo

En la noche del sábado, una mujer de 24 años fue rescatada en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo, tras sufrir una descompensación mientras se encontraba acompañada por dos personas.

El operativo se activó luego de un alerta al Sistema de Emergencias 911, y contó con la participación de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría 9, el Grupo Amigos de la Montaña y un guía local. La joven fue auxiliada en el lugar y descendida por el Grupo Operativo de Rescate en Altura.

Al llegar a la base del cerro, la mujer recibió atención de personal sanitario. Según informaron las autoridades, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que su estado pudo ser estabilizado en el lugar.