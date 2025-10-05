Gimnasia y Tiro dio vuelta el partido ante Racing de Córdoba y clasificó cuarto

Gimnasia y Tiro cerró la fase regular de la Primera Nacional con una gran victoria como visitante por 2 a 1 frente a Racing de Córdoba. Con este triunfo, el equipo salteño aseguró el cuarto puesto de la Zona A y se ganó el derecho a comenzar el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional jugando como local. Su rival saldrá del sexto puesto de la Zona B, que podría ser Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever o Temperley.

El encuentro comenzó abajo para el conjunto dirigido por Teté Quiróz, ya que Manuel Guanini adelantó a la Academia cordobesa a los 12 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Gimnasia reaccionó con carácter y a los 33 minutos Matías Birge igualó el marcador tras una jugada en la que peleó la pelota hasta el final y definió cruzado ante el arquero Rougier.

Cuando el primer tiempo llegaba a su cierre, el capitán Ivo Cháves apareció sin marca dentro del área para conectar de cabeza un tiro libre y decretar el 2 a 1, que sería definitivo. En el complemento, el “albo” pudo haber ampliado la ventaja, pero también sufrió algunos avances peligrosos del local. La expulsión de Calderón en Racing simplificó las cosas para el conjunto salteño, que controló el tramo final del encuentro.

Al término del partido, los jugadores celebraron junto a los hinchas que viajaron hasta Nueva Italia, reconociendo la sólida campaña del equipo a lo largo del torneo.