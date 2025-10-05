Apartaron a toda la Brigada de Investigaciones de Orán

Un escándalo sacude a la Policía de Salta tras detectarse el faltante de más de 30 millones de pesos que estaban bajo resguardo judicial en la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán. Por el hecho, 21 efectivos fueron apartados de sus funciones, mientras que uno de los oficiales quedó detenido por orden de la Fiscalía Penal N° 1 de esa ciudad, a cargo de Daniela Murua.

El dinero, que ascendía originalmente a 62 millones y medio de pesos, había sido secuestrado en abril pasado durante una investigación por robo y se encontraba almacenado en dependencias policiales por disposición fiscal, a la espera de su restitución a los propietarios. Sin embargo, al momento de proceder con la devolución, se constató la desaparición de casi la mitad del monto.

El jefe de la Policía de Salta, comisario general Miguel Ceballos Bustos, confirmó que apenas se detectó la irregularidad se dio aviso inmediato a la fiscalía de turno y se ordenó la suspensión preventiva de todos los agentes asignados a la brigada. “Actuamos de inmediato para garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier tipo de interferencia”, señaló el jefe policial.

El comisario explicó además que la totalidad del personal fue reemplazada por efectivos de otras brigadas, quienes ahora se harán cargo tanto de las actuaciones administrativas como de la custodia de los detenidos que permanecían en esa dependencia.

En cuanto al oficial detenido, Bustos precisó que se trata del responsable directo del secuestro del dinero, quien había sido trasladado recientemente a Pichanal. “Recibió el oficio judicial para realizar la entrega del dinero y no cumplió con la orden, por eso la Fiscalía dispuso su detención”, indicó.