Pelea entre hinchas de Central Norte deja daños y 4 detenidos, entre ellos una mujer

Un furgón fue interceptado con armas y bebidas alcohólicas tras una pelea entre más de diez personas.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

El violento incidente ocurrió ayer por la tarde en la intersección de calles Orán y General Paz, de esta capital. 

La investigación policial comenzó tras las denuncias de vecinos que alertaron sobre una pelea y los testigos coincidieron en que los involucrados portaban camisetas de un mismo club de fútbol.

La llegada de las autoridades reveló daños en una motocicleta y vidrios rotos en un automóvil. 

A través del sistema de videovigilancia, se logró localizar un vehículo sospechoso, un furgón blanco, que fue interceptado frente al Hospital Materno Infantil. 

En el interior del vehículo la policía secuestró un revólver, dos armas de fuego hechizas, proyectiles de varios calibres, una bandera del club Central Norte y botellas de vino. 

Tres hombres y una mujer fueron demorados mientras la fiscalía evalúa si se ampliará la causa por daños. 

 

AM840

FM96.9

