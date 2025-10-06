Un motociclista está internado en grave estado tras derrapar en la Ruta Nacional 9/34
Investigan las circunstancias del accidente que se produjo hoy a la 1:30 de la madrugada a la altura de Rosario de la Frontera.
06 / 10 / 2025
En principio el hombre de unos 30 años fue trasladado al hospital de esa ciudad. Pero por recomendación de los médicos, se realizó la derivación en código rojo al Hospital San Bernardo, donde ingresó cerca de las 4:30 de la madrugada.
El diagnóstico es traumatismo encéfalo craneano grave y se investigan las circunstancias.
Los investigadores no descartan que pudiera haber sido impactado por otro vehículo o tal vez un problema de salud haya derivado en el derrape.