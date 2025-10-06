 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un motociclista está internado en grave estado tras derrapar en la Ruta Nacional 9/34

Investigan las circunstancias del accidente que se produjo hoy a la 1:30 de la madrugada a la altura de Rosario de la Frontera.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En principio el hombre de unos 30 años fue trasladado al hospital de esa ciudad. Pero por recomendación de los médicos, se realizó la derivación en código rojo al Hospital San Bernardo, donde ingresó cerca de las 4:30 de la madrugada.

El diagnóstico es traumatismo encéfalo craneano grave y se investigan las circunstancias. 

Los investigadores no descartan que pudiera haber sido impactado por otro vehículo o tal vez un problema de salud haya derivado en el derrape. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO