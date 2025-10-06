 imagen

Un nuevo trasplante de riñón se desarrolló en el Hospital Oñativia

El procedimiento se realizó el jueves pasado con récord de profesionales.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

El Hospital Arturo Oñativia llevó a cabo un exitoso trasplante de riñón el pasado 2 de octubre, una intervención que duró 26 horas y requirió la colaboración de 20 profesionales de diversas especialidades. 

El receptor, que ya había recibido un trasplante anteriormente, se benefició de un donante cadavérico, lo que resalta la importancia de la donación de órganos. 

Desde enero, el hospital realizó 38 trasplantes renales, superando las 34 intervenciones del año anterior. 

Este centro se ha consolidado como referente en la atención de patologías renales en la provincia, y desde 2011, triplicó su capacidad operativa. 

Actualmente, más de 100 pacientes reciben tratamiento dialítico en sus instalaciones y en otros dispositivos regionales.

 

