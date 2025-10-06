 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Escándalo por faltante millonario en un depósito judicial de Orán

Un policía fue detenido el viernes pasado y 20 efectivos fueron removidos de sus funciones en la Brigada de Investigaciones de la ciudad norteña.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La grave irregularidad se descubrió con el faltante de más de 30 millones de pesos de un total de 60 millones que estaban bajo resguardo judicial. 

La situación salió a la luz cuando el oficial a cargo del dinero, que no estaba en funciones desde julio, advirtió que más de la mitad del monto había desaparecido. 

Ocurrió justo antes de la orden de restitución a la propietaria, y el policía a cargo era el único que tenía en su poder las llaves del lugar. 

En respuesta, el jefe de policía ordenó la remoción de los 20 efectivos de la Brigada de Investigaciones, quienes están bajo investigación administrativa. 

La justicia investiga si el detenido actuó solo o si hay otros involucrados. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO