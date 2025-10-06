Escándalo por faltante millonario en un depósito judicial de Orán

La grave irregularidad se descubrió con el faltante de más de 30 millones de pesos de un total de 60 millones que estaban bajo resguardo judicial.

La situación salió a la luz cuando el oficial a cargo del dinero, que no estaba en funciones desde julio, advirtió que más de la mitad del monto había desaparecido.

Ocurrió justo antes de la orden de restitución a la propietaria, y el policía a cargo era el único que tenía en su poder las llaves del lugar.

En respuesta, el jefe de policía ordenó la remoción de los 20 efectivos de la Brigada de Investigaciones, quienes están bajo investigación administrativa.

La justicia investiga si el detenido actuó solo o si hay otros involucrados.