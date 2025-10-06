Elecciones del 26: “El Gobierno nacional demoró mucho tiempo en apartar a Espert”

El especialista señaló que el caso Espert es una enseñanza para todos los partidos políticos sobre cada uno de los candidatos de las listas.

Deben hacer una investigación exhaustiva para saber quienes y de donde vienen, expresó

Y mencionó. Por ejemplo, que en países como México, se debe investigar bien a cada candidato, porque se comprobó que la mayoría tienen apoyo económico del narcotráfico.

PIzetti sostuvo que Milei y su entorno tiene todos los problemas políticos presentes por la gran “soberbia” de creer que podían “gobernar solos”.

Por otro lado manifestó que el Gobierno nacional reaccionó muy lento en apartar de la campaña a Espert.

El consultor político dijo que en el plano local, al gobernador Gustavo Sáenz “le costará mucho romper la polarización“.

Dijo que Sáenz tiene un “exceso de confianza” en su capacidad de estructura para movilizar votos y probablemente el resultado no sea el esperado.

El consultor expresó que el el armado de listas que realizó el oficialismo provincial fue un paso muy arriesgado: “Si a Sáenz le va mal o sale tercero, su panorama político se puede complicar, sobre todo si tiene aspiraciones a un nuevo mandato como gobernador”

“Ahora, si le va bien a Urtubey, esto lo podría dejar en un lugar cómodo para pelear el puesto de gobernador en el futuro”, dijo Pizetti.