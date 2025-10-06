Oportunidad para estudiantes universitarios 

La Municipalidad de Salta, junto a JCI Salta, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), presentó “Salta Labs”, una propuesta que invita a estudiantes universitarios a transformar sus ideas en acciones concretas para la ciudad.

El programa propone un laboratorio de innovación social, donde equipos diseñarán proyectos orientados a resolver desafíos locales vinculados a la infraestructura, el medio ambiente y la modernización. Durante el proceso, los participantes contarán con encuentros formativos y acompañamiento de mentores de las universidades y del municipio.

El proceso culminará el 6 de noviembre en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, con la presentación de los proyectos ante un jurado de autoridades y expertos. El equipo ganador recibirá distinciones y tendrá la oportunidad de implementar su propuesta dentro de la Municipalidad de Salta, mediante un programa de pasantías.

“Salta Labs busca incorporar la mirada de los jóvenes en la gestión. Queremos que los estudiantes aporten su creatividad y frescura para transformar la ciudad con proyectos de su propia autoría”, manifestó Agustina Agolio, secretaria de Gobierno de la Municipalidad.

Por su parte, Facundo Díaz, presidente de JCI Salta, señaló: “Este laboratorio forma parte del convenio que tenemos con el municipio. Desde JCI acompañamos el proceso formativo para que los equipos puedan desarrollar propuestas concretas y viables. Es una gran oportunidad para que los jóvenes de UCASAL y UNSa sean protagonistas de las soluciones que la ciudad necesita”.

Los interesados en participar, jóvenes de entre 18 y 30 años, pueden inscribirse a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8AOdPylY893kYVTWU8oxXGCbfQTjzQaCy8dUUuJcrsp6YA/viewform

Para más información pueden comunicarse al número 3875 926126.

Durante la presentación, en la Escuela de Emprendedores, estuvieron presentes, además, las decanas de las Facultades de Ingeniería de la UNSa y UCASAL, Liz Nallim y Guillermina Nievas, respectivamente.

Además, participaron Juan Francisco Linares, jefe de extensión de la Facultad de Ingeniería de la UCASAL, y Rodolfo Rivero Zapata, secretario de Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ingeniería de la UNSa.