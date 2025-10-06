Gran susto por una fuga de gas

Una mujer pidió ayuda porque en su casa ubicada en esa cuadra trabajaban obreros y rompieron un caño de gas. Comentó que en la vivienda estaban presentes dos de sus hijos.

Afortunadamente, los chicos pudieron ser evacuados a tiempo.

Fuentes informativas aseguran que la fuga de gas se controló a tiempo y que no se produjeron heridos ni pérdidas materiales. A esta hora el tráfico vehicular se encuentra totalmente restablecido

