EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Gran susto por una fuga de gas

El tránsito se vio alterado esta mañana cerca del mediodía en la zona de avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta al 300. Un llamado al sistema 9-1-1 a las 11,30  puso en alerta a los uniformados y a operarios de la empresa Naturgy por una pérdida de gas.  

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

Una mujer pidió ayuda porque en su casa ubicada en esa cuadra trabajaban obreros y rompieron un caño de gas. Comentó que en la vivienda estaban presentes dos de sus hijos.

Afortunadamente, los chicos pudieron ser evacuados a tiempo.

Fuentes informativas aseguran que la fuga de gas se controló a tiempo y que no se produjeron heridos ni pérdidas materiales.  A esta hora el tráfico vehicular se encuentra totalmente restablecido
 

AM840

FM96.9

