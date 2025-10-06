Gran susto por una fuga de gas
El tránsito se vio alterado esta mañana cerca del mediodía en la zona de avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta al 300. Un llamado al sistema 9-1-1 a las 11,30 puso en alerta a los uniformados y a operarios de la empresa Naturgy por una pérdida de gas.
Una mujer pidió ayuda porque en su casa ubicada en esa cuadra trabajaban obreros y rompieron un caño de gas. Comentó que en la vivienda estaban presentes dos de sus hijos.
Afortunadamente, los chicos pudieron ser evacuados a tiempo.
Fuentes informativas aseguran que la fuga de gas se controló a tiempo y que no se produjeron heridos ni pérdidas materiales. A esta hora el tráfico vehicular se encuentra totalmente restablecido