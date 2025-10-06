Operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas

La atención es personalizada y brindada por la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad.

Los vecinos que deseen recibir el asesoramiento, deberán llevar la siguiente documentación: DNI -Documento Nacional de Identidad-, CUD -Certificado Único por Discapacidad- (en caso que lo tuvieran) , estudios médicos y contar con un correo electrónico para efectuar la carga de la documentación en los soportes digitales nacionales.

Las personas que tengan alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 int. 1702.

Al respecto, Tania Saravia, directora de Discapacidad de la Municipalidad, dijo por Radio Salta que habrá una junta médica evaluadora disponible para ayudar con la obtención de todos los estudios y certificados necesarios.

Saravia dijo que la jornada de este martes se extenderá hasta las 19 horas.