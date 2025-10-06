 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas

Será este martes 7 de octubre desde las 16:00 horas en el Distrito Cultural Saluzzi ubicado en avenida Independencia 910.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La atención es personalizada y brindada por la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad.

Los vecinos que deseen recibir el asesoramiento, deberán llevar la siguiente documentación:  DNI -Documento Nacional de Identidad-, CUD -Certificado Único por Discapacidad- (en caso que lo tuvieran) , estudios médicos y contar con un correo electrónico para efectuar la carga de la documentación en los soportes digitales nacionales.

Las personas que tengan alguna consulta, podrán comunicarse al número 4160900 int. 1702.

Al respecto, Tania Saravia, directora de Discapacidad de la Municipalidad, dijo por Radio Salta que habrá una junta médica evaluadora disponible para ayudar con la obtención de todos los estudios y certificados necesarios.

Saravia dijo que la jornada de este martes se extenderá hasta las 19 horas. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO