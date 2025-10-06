 imagen

Las chicas de rugby del Tiro Federal trajeron un gran subcampeonato

De esta manera dejaron en alto la bandera salteña del deporte de la pelota ovalada, al ubicarse en el número dos de lo mejor de la categoría “Juveniles” de  Argentina. Es decir, que se consagraron subcampeonas de la Copa de Oro “Visa-Macro” del Torneo de Clubes Femeninos organizado por la UAR -Unión Argentina de Rugby. 

Deportes

06 / 10 / 2025

 

En Villa Carlos Paz, Córdoba, las salteñas se enfrentaron a Rivadavia Rugby Club de Mendoza, quienes finalmente  se llevaron el primer lugar.  Cabe recordar que las chicas de Tiro Federal clasificaron al Torneo Nacional gracias a haberse coronadas como campeonas del “Regional del Noa”.  
 

