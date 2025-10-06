Las chicas de rugby del Tiro Federal trajeron un gran subcampeonato De esta manera dejaron en alto la bandera salteña del deporte de la pelota ovalada, al ubicarse en el número dos de lo mejor de la categoría “Juveniles” de Argentina. Es decir, que se consagraron subcampeonas de la Copa de Oro “Visa-Macro” del Torneo de Clubes Femeninos organizado por la UAR -Unión Argentina de Rugby.