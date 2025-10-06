 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Llega al CIC de Solidaridad el Móvil del Registro Civil

La atención será este martes 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Se darán 120 turnos para la emisión de nuevos ejemplares del DNI, cambios de domicilio, actualizaciones y pasaportes. Para más información llamar al 3872266210.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Nuevamente, el Móvil del Registro Civil estará en barrio Solidaridad en el Centro Integrador Comunitario “Carlos Xamena”. La atención será este martes 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana y se darán 120 turnos.

Los vecinos podrán emitir los trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

Quienes deseen participar y tengan alguna consulta, podrán comunicarse por WhatsApp al 3872266210  o asistir al CIC ubicado en Mza 414 entre av. Fortín y Juan Manuel Cedolini.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO