Llega al CIC de Solidaridad el Móvil del Registro Civil

Nuevamente, el Móvil del Registro Civil estará en barrio Solidaridad en el Centro Integrador Comunitario “Carlos Xamena”. La atención será este martes 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana y se darán 120 turnos.

Los vecinos podrán emitir los trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

Quienes deseen participar y tengan alguna consulta, podrán comunicarse por WhatsApp al 3872266210 o asistir al CIC ubicado en Mza 414 entre av. Fortín y Juan Manuel Cedolini.