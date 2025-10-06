El sonido de las mejores historias llega al Teatro Provincial Juan Carlos Saravia

La Orquesta Sinfónica de Salta presentará el gran concierto Noches de Cine Sinfónico los próximos días jueves 9 y viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. El espectáculo estará dirigido por el maestro titular de la OSS, Jorge Mario Uribe.

Las piezas elegidas, que forman parte del más exquisito repertorio de bandas sonoras del cine universal, serán interpretadas por la OSS gracias a arreglos orquestales realizados especialmente.

El Padrino, La Lista de Schindler, Romeo y Julieta, Drácula, Cinema Paradiso, James Bond 007, La Misión y Tiempos Modernos son algunas de las películas cuyas canciones serán parte del repertorio.

Las entradas numeradas están a la venta en la boletería del Teatro y a través de la plataforma digital Vamos. El esquema de precios es el siguiente: plateas A (filas 1-16), $ 10.000; plateas B (filas 17 a 26) $ 8000; palcos, $ 10.000; pullman y súper pullman, $ 6000. En todos los casos hay que sumar el 10 por ciento de servicio de la ticketera. Hay pases gratuitos limitados para jubilados y estudiantes.