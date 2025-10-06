Con más de 200 emprendedores, se lanzó en Orán el ciclo de formación Experiencia Zenta

En San Ramón de la Nueva Orán, se lanzó oficialmente Experiencia Zenta, Comunidad en Crecimiento, un ciclo de formación dirigido a más de 200 emprendedores, productores, trabajadores de la gastronomía, y miembros de comunidades originarias. La iniciativa tiene como meta consolidar al norte de Salta como un destino turístico sostenible, auténtico y culturalmente enriquecedor, enfocándose en fomentar la innovación en productos y servicios locales, y generar nuevas oportunidades de empleo.

El evento se desarrollará hasta el 9 de octubre, en jornadas a la mañana y a la tarde, con la participación de los municipios de Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel, Aguas Blancas, e Hipólito Yrigoyen. El lanzamiento contó con la presencia del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, el intendente Baltasar Lara Gros, y el senador por Orán, Juan Cruz Curá.

Villada destacó la necesidad de profesionalizar el sector: "Es fundamental reconocer a quienes emprenden y se animan. Hoy, cientos de personas están dando ese paso crucial para que sus saberes y su trabajo no sólo mejoren a nivel personal, sino que también impulsen a Orán a través de un Estado inteligente que identifica y provee lo que la gente realmente necesita: trabajo, perfeccionamiento de sus habilidades y herramientas. Ese es el camino para avanzar hacia una provincia más justa y próspera”.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, junto a los ministerios de Desarrollo Social y Producción y Desarrollo Sustentable, y la Municipalidad de Orán y cuenta con la certificación de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO). Incluye clases magistrales en temas como bromatología y gastronomía, a cargo de Pablo Pereyra, y Juan Díaz, respectivamente; hospitalidad y servicios, por Mariana Gione; costos y rentabilidad de negocios y marketing, formación a cargo de Emiliano Ortiz; y comunicación estratégica, por Nayra Illanes.

Por su parte, Lara Gros sostuvo que “en el norte tenemos una gran cantidad de ventajas competitivas que estamos decididos a aprovechar al máximo. Debemos impulsar un valor agregado a nuestros productos y servicios, sabiendo capitalizar todas las habilidades y el talento que tenemos aquí para poder mostrárselos al mundo”.

Estuvieron presentes la coordinadora de Gestión Administrativa del Ministerio de Gobierno, Marcela Ocampos, la directora de Detección de Oportunidades y Diseño de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, Milagros Gutiérrez; los diputados por Orán, David Taranto y Carolina Ceaglio; y convencionales.

