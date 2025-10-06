Espert renunció a la Comisión de Presupuesto

El diputado José Luis Espert oficializó esta mañana su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un movimiento que se produce en medio de fuertes presiones políticas tras el escándalo por su relación con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico en Estados Unidos.

La decisión fue formalizada a través de una nota presentada ante el presidente del cuerpo, Martín Menem. Espert no solo era un miembro más de la comisión, sino que también la presidía, lo que le otorgaba un rol clave en el tratamiento de la ley de presupuesto nacional.

La renuncia pone fin a un capítulo de creciente tensión en el bloque oficialista, luego de que la oposición intensificara sus pedidos para que el legislador libertario abandonara el cargo. La presión se incrementó a raíz de la divulgación pública de sus vínculos con Machado, un empresario señalado por la justicia estadounidense por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico.

Este episodio político se produce inmediatamente después de que, el pasado fin de semana, el propio Espert declinara su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en una serie de decisiones que marcan un repliegue significativo en su frente político.