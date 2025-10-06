 imagen

"Pequeño J" y Lara se reunieron días antes de los asesinatos

La imagen, extraída de una cámara de seguridad privada, retrata al presunto autor intelectual de los crímenes y a Lara Gutiérrez, en el barrio porteño de Flores.

Argentina

06 / 10 / 2025

 

Tras las detenciones en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Matías Ozorio, los dos principales sospechosos de planificar y llevar a cabo el triple femicidio narco en Florencio Varela, este lunes se conoció una imagen clave para la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

La foto, a la que logró acceder Infobae, es del 6 de septiembre pasado y fue extraída del video que filmó una cámara de seguridad particular instalada en el frente de un domicilio del barrio porteño de Flores. En la misma se puede observar a Lara, toda vestida de negro, caminando junto a “Pequeño J”, quien lucía una remera oscura, jogging gris y zapatillas blancas.

La grabación en cuestión da cuenta del encuentro que “Pequeño J” y Lara Gutiérrez, de 15 años, mantuvieron dos semanas antes de la masacre, en el cual también participaron un ladero del presunto femicida, a quien la Justicia busca.

