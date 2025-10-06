 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Argentina enfrentará a Nigeria por el pase a cuartos de final del mundial sub- 20

La última vez que se enfrentaron fue en octavos de final del mundial sub 20, en 2023 jugado en nuestro país, donde el conjunto nigeriano se impuso por 2 a 0.

Deportes

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Argentina y Nigeria se enfrentarán el próximo miércoles 8 de octubre por la clasificación a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. El partido comenzará a las 16:30 (hora argentina) en el Estadio Nacional.

La última vez que ambos equipos se cruzaron en esta competencia fue el 31 de mayo, en los Octavos de Final del Mundial Sub 20 Argentina 2023, donde Nigeria se impuso por 2 a 0.

RESULTADOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 20

Fase de grupos: Cuba 1 - Argentina 3 (28 de septiembre)
Fase de grupos: Argentina 4 - Australia 1 (1 de octubre)
Fase de grupos: Argentina 1 - Italia 0 (4 de octubre)

RESULTADOS DE NIGERIA EN EL MUNDIAL SUB 20

Fase de grupos: Noruega 1 - Nigeria 0 (29 de septiembre)
Fase de grupos: Nigeria 3 - Arabia Saudita 2 (2 de octubre)
Fase de grupos: Nigeria 1 - Colombia 1 (5 de octubre)

HORARIO DEL PARTIDO SEGÚN PAÍS

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
Colombia y Perú: 14:30 horas
Honduras, El Salvador, México (centro) y Nicaragua: 13:30 horas
Venezuela: 15:30 horas

