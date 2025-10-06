Argentina enfrentará a Nigeria por el pase a cuartos de final del mundial sub- 20

Argentina y Nigeria se enfrentarán el próximo miércoles 8 de octubre por la clasificación a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. El partido comenzará a las 16:30 (hora argentina) en el Estadio Nacional.

La última vez que ambos equipos se cruzaron en esta competencia fue el 31 de mayo, en los Octavos de Final del Mundial Sub 20 Argentina 2023, donde Nigeria se impuso por 2 a 0.

RESULTADOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 20

Fase de grupos: Cuba 1 - Argentina 3 (28 de septiembre)

Fase de grupos: Argentina 4 - Australia 1 (1 de octubre)

Fase de grupos: Argentina 1 - Italia 0 (4 de octubre)

RESULTADOS DE NIGERIA EN EL MUNDIAL SUB 20

Fase de grupos: Noruega 1 - Nigeria 0 (29 de septiembre)

Fase de grupos: Nigeria 3 - Arabia Saudita 2 (2 de octubre)

Fase de grupos: Nigeria 1 - Colombia 1 (5 de octubre)

HORARIO DEL PARTIDO SEGÚN PAÍS

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (centro) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas