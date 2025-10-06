 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

River tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento de Junín

Entre lesionados, expulsados y jugadores convocados a sus selecciones, el "Millonario" deberá rearmarse para jugar ante el "Verde".

Deportes

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tendrá la díficil tarea de rearmar a su equipo para recibir el domingo a Sarmiento de Junín por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, partido en el que tendrá 15 bajas.

Luego de lo que fue la derrota por 2-1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, el laureado director técnico riverplatense ya piensa en el partido del domingo ante el equipo del interior de Buenos Aires en el estadio Monumental donde no tendrá a disposición a quince jugadores.

Estas bajas se deben a lesiones, expulsados en estas últimas dos fechas pero, por sobre los anteriores items, está el motivo de las convocatorias a las selecciones nacionales para esta fecha FIFA de octubre.

Citados por los seleccionados nacionales

Los citados a sus selecciones son seis: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña para Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para Colombia y Matías Galarza Fonda para Paraguay.

Expulsados hay dos jugadores: el mediocampista Juan Portillo que vio la tarjeta roja tras recibir dos veces la amarilla, a raíz de dos infracciones a Ángel Di María. El otro sancionado es el delantero Maximiliano Salas que ya cumplió una fecha de suspensión ante Rosario Central y deberá cumplir una más ante Sarmiento de Junín.

Lesionados de River

Además de estos, River cuenta con siete lesionados: el defensor Germán Pezzella, los mediocampistas Enzo Pérez, Giorgio Costantini, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez y los delanteros Agustín Ruberto y Sebastián Driussi.

