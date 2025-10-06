 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Comenzó un nuevo curso de Primera Licencia en la UCASAL

Los estudiantes realizan la parte teórica en las aulas, el psicofísico en el Móvil de Licencias y el examen práctico en el simulador. En esta ocasión participan 120 alumnos, aunque más de 300 ya formaron parte del curso.

Esta mañana comenzó un nuevo curso de Primera Licencia en la UCASAL (Universidad Católica de Salta). Los estudiantes realizan la parte teórica en las aulas, el psicofísico en el Móvil de Licencias y el examen práctico en el simulador.

Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial inició hoy el dictado de las clases. En esta ocasión participan 120 alumnos, aunque más de 300 ya formaron parte del curso.

Luego de aprobar la primera parte del trámite tendrán que rendir el examen práctico en un simulador que se trasladará a la casa de altos estudios.

Además, se firmó un convenio en el cual el intendente de la ciudad, Emiliano Durand y el rector de la universidad, Rodolfo Gallo Cornejo, formalizaron una alianza para que el Móvil de Licencias se instale por dos días en el campus de la UCASAL, precisamente el 16 y 17 de octubre, de 9 a 13 horas.

De esta manera, los estudiantes que participan del curso podrán hacerse allí el estudio psicofísico.

«Hoy no es solo superar un miedo, no es solo la posibilidad de independizarse en cuanto a la movilidad, sino también la posibilidad de acceder a un trabajo, que es algo por lo cual nuestro intendente trabaja mucho», dijo el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato

Cabe destacar que uno de los principales objetivos del municipio es descentralizar este tipo de servicios, llevándolos a distintos puntos estratégicos de la comuna.

