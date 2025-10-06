Esta mañana comenzó un nuevo curso de Primera Licencia en la UCASAL (Universidad Católica de Salta). Los estudiantes realizan la parte teórica en las aulas, el psicofísico en el Móvil de Licencias y el examen práctico en el simulador.

Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial inició hoy el dictado de las clases. En esta ocasión participan 120 alumnos, aunque más de 300 ya formaron parte del curso.

Luego de aprobar la primera parte del trámite tendrán que rendir el examen práctico en un simulador que se trasladará a la casa de altos estudios.

Además, se firmó un convenio en el cual el intendente de la ciudad, Emiliano Durand y el rector de la universidad, Rodolfo Gallo Cornejo, formalizaron una alianza para que el Móvil de Licencias se instale por dos días en el campus de la UCASAL, precisamente el 16 y 17 de octubre, de 9 a 13 horas.

De esta manera, los estudiantes que participan del curso podrán hacerse allí el estudio psicofísico.

«Hoy no es solo superar un miedo, no es solo la posibilidad de independizarse en cuanto a la movilidad, sino también la posibilidad de acceder a un trabajo, que es algo por lo cual nuestro intendente trabaja mucho», dijo el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato

Cabe destacar que uno de los principales objetivos del municipio es descentralizar este tipo de servicios, llevándolos a distintos puntos estratégicos de la comuna.