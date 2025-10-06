 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se incrementarán los vuelos y habrá promociones para visitar Salta en verano

Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La provincia de Salta contará con una mayor conectividad aérea durante los meses de verano gracias al anuncio realizado por Flybondi, que incrementará de manera significativa sus vuelos desde y hacia el aeropuerto Martín Miguel de Güemes. En este sentido, la ruta que une Salta con Buenos Aires pasará de 14 a 26 frecuencias semanales, lo que representa un aumento del 79% respecto al mes de septiembre, mientras que el servicio que conecta con Córdoba se transformará en un vuelo diario, alcanzando un crecimiento superior al 130%.

Los pasajes ya se encuentran disponibles en la página oficial de la aerolínea con tarifas desde $39.187 para la ruta Salta–Buenos Aires y desde $38.999 para Salta–Córdoba. En el marco de este anuncio, la compañía lanzó además la promoción FLYSALTA, que otorga un 20% de descuento en viajes hacia y desde la provincia, aplicable a todo el calendario de vuelos disponible y válido hasta el 15 de octubre.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, subrayó que “el incremento de vuelos en Salta es una noticia muy importante porque significa más conectividad, más oportunidades para nuestros visitantes y un fuerte impulso a la economía local. Cada nuevo asiento disponible es una posibilidad más para que turistas de todo el país nos elijan y descubran nuestra cultura, paisajes y hospitalidad”.

Asimismo, agregó “que la compañía acompañe este crecimiento con una promoción especial como FLYSALTA, es un gesto que refuerza la idea de que viajar a Salta es accesible y posible para cada vez más argentinos”.

Flybondi proyecta para la temporada 2025–2026 un récord de 15.000 vuelos programados y la posibilidad de transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 56% en relación con el verano anterior. Para alcanzar este objetivo, incorporará diez aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar la oferta durante los meses de mayor demanda.

Este acuerdo se cerró en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde se realizó una reunión entre la secretaria de Turismo de Salta, Nadia Loza, y el coordinador de Asuntos Públicos de Flybondi, Andrés Rojas.

AM840

FM96.9

