Hoy todas las dependencias del IPS permanecerán cerradas
Es por el septuagésimo quinto aniversario de creación de la institución.
Salta Hoy
06 / 10 / 2025
Todas las dependencias y la farmacia del Instituto Provincial de Salud de Salta permanecerán cerradas.
Solo funcionará la auditoría médica online, de 8 a 18 hs.
Los afiliados que necesiten pueden usar la APP IPS o comunicarse al WhatsApp 3874-06-01-06.
En urgencias, el Centro Operativo atiende las 24 hs al 0800-777-4777.
La atención habitual se retomará mañana martes 7 de octubre.