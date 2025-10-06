 imagen

20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Hoy todas las dependencias del IPS permanecerán cerradas

Es por el septuagésimo quinto aniversario de creación de la institución.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

Todas las dependencias y la farmacia del Instituto Provincial de Salud de Salta permanecerán cerradas.

Solo funcionará la auditoría médica online, de 8 a 18 hs.

Los afiliados que necesiten pueden usar la APP IPS o comunicarse al WhatsApp 3874-06-01-06.

En urgencias, el Centro Operativo atiende las 24 hs al 0800-777-4777.

La atención habitual se retomará mañana martes 7 de octubre.

 

