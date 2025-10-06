Hoy todas las dependencias del IPS permanecerán cerradas

Todas las dependencias y la farmacia del Instituto Provincial de Salud de Salta permanecerán cerradas.

Solo funcionará la auditoría médica online, de 8 a 18 hs.

Los afiliados que necesiten pueden usar la APP IPS o comunicarse al WhatsApp 3874-06-01-06.

En urgencias, el Centro Operativo atiende las 24 hs al 0800-777-4777.

La atención habitual se retomará mañana martes 7 de octubre.