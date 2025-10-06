Brigadistas nacionales se suman a la lucha contra el fuego en el norte

Estos equipos, provenientes de Apóstoles, Misiones, y San Luis, trabajan en conjunto con los brigadistas locales, utilizando herramientas manuales y apoyo logístico.

Durante el fin de semana, se realizaron tareas en sectores de difícil acceso, apoyados por una máquina topadora.

Además, se cuenta con el respaldo aéreo de dos aeronaves del Servicio Nacional.

La Subsecretaría de Defensa Civil insta a la población a evitar acciones que puedan provocar nuevos focos ígneos y a reportar cualquier detección al Sistema de Emergencia 911.