 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Brigadistas nacionales se suman a la lucha contra el fuego en el norte

El norte provincial enfrenta un severo incendio forestal que se extiende entre Hipólito Yrigoyen y Orán, lo que llevó a la incorporación de brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para reforzar las operaciones de sofocación.

Salta Hoy

06 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Estos equipos, provenientes de Apóstoles, Misiones, y San Luis, trabajan en conjunto con los brigadistas locales, utilizando herramientas manuales y apoyo logístico. 

Durante el fin de semana, se realizaron tareas en sectores de difícil acceso, apoyados por una máquina topadora. 

Además, se cuenta con el respaldo aéreo de dos aeronaves del Servicio Nacional. 

La Subsecretaría de Defensa Civil insta a la población a evitar acciones que puedan provocar nuevos focos ígneos y a reportar cualquier detección al Sistema de Emergencia 911.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO