Brigadistas nacionales se suman a la lucha contra el fuego en el norte
El norte provincial enfrenta un severo incendio forestal que se extiende entre Hipólito Yrigoyen y Orán, lo que llevó a la incorporación de brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para reforzar las operaciones de sofocación.
Salta Hoy
06 / 10 / 2025
Estos equipos, provenientes de Apóstoles, Misiones, y San Luis, trabajan en conjunto con los brigadistas locales, utilizando herramientas manuales y apoyo logístico.
Durante el fin de semana, se realizaron tareas en sectores de difícil acceso, apoyados por una máquina topadora.
Además, se cuenta con el respaldo aéreo de dos aeronaves del Servicio Nacional.
La Subsecretaría de Defensa Civil insta a la población a evitar acciones que puedan provocar nuevos focos ígneos y a reportar cualquier detección al Sistema de Emergencia 911.