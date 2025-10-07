Villa El Sol: Por un problema mecánico terminó chocando con dos vehículos estacionados

[Imagen ilustrativa]

Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias fueron por un accidente.

Al llegar la policía, el dueño de la camioneta dijo que había tenido un problema mecánico.

Se había trabado el embrague y al acelerar perdió el control, impactando con un vehículo estacionado y este a su vez, por la velocidad, termina impactando a otro.

La policía le realizó el test de alcoholemia y el resultado fue negativo.

El conductor involucrado no sufrió heridas y solo fueron daños materiales.