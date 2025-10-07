 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Villa El Sol: Por un problema mecánico terminó chocando con dos vehículos estacionados

Sucedió anoche alrededor de las 22:30 en avenida Hipólito Yrigoyen y Nicolás Medina. No hubo heridos.

Salta Hoy

07 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias fueron por un accidente. 

Al llegar la policía, el dueño de la camioneta dijo que había tenido un problema mecánico. 

Se había trabado el embrague y al acelerar perdió el control, impactando con un vehículo estacionado y este a su vez, por la velocidad, termina impactando a otro. 

La policía le realizó el test de alcoholemia y el resultado fue negativo. 

El conductor involucrado no sufrió heridas y solo fueron daños materiales. 

 

