EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Dos bolivianos fueron detenidos con 86 kilos de cocaína escondida en tubos de GNC

Durante un operativo de seguridad vial, los efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” interceptaron una camioneta en la Ruta Nacional 40.

Salta Hoy

07 / 10 / 2025

 

Los ocupantes viajaban desde Cafayate hacia San Miguel de Tucumán cuando las autoridades descubrieron 86 kilos de cocaína ocultos en tubos de GNC. 

La droga, que tiene el sello del delfín, pertenece al conocido clan Castedo. 

Los dos detenidos de nacionalidad boliviana fueron trasladados a la sede judicial correspondiente, acusados por narcotráfico. 


 

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO