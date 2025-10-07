Dos bolivianos fueron detenidos con 86 kilos de cocaína escondida en tubos de GNC

Los ocupantes viajaban desde Cafayate hacia San Miguel de Tucumán cuando las autoridades descubrieron 86 kilos de cocaína ocultos en tubos de GNC.

La droga, que tiene el sello del delfín, pertenece al conocido clan Castedo.

Los dos detenidos de nacionalidad boliviana fueron trasladados a la sede judicial correspondiente, acusados por narcotráfico.



