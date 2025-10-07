 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se viene una muestra ambiciosa y diversa

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta abrirá sus puertas el próximo viernes 10 de octubre con una exhibición llamada Inventario de poéticas – muestra colectiva de arte de Salta.

Salta Hoy

Reúne a 64 destacados artistas salteños en un recorrido que ocupa la totalidad del MAC inclusive las vidrieras sobre calle España.

Valeria Cabrera, directora del museo, manifestó que en estos momentos se está realizando un gran trabajo para montar la muestra que se caracteriza por su “diversidad”.

