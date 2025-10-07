Se viene una muestra ambiciosa y diversa
El Museo de Arte Contemporáneo de Salta abrirá sus puertas el próximo viernes 10 de octubre con una exhibición llamada Inventario de poéticas – muestra colectiva de arte de Salta.
07 / 10 / 2025
Reúne a 64 destacados artistas salteños en un recorrido que ocupa la totalidad del MAC inclusive las vidrieras sobre calle España.
Valeria Cabrera, directora del museo, manifestó que en estos momentos se está realizando un gran trabajo para montar la muestra que se caracteriza por su “diversidad”.