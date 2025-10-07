Conmoción en los Valles Calchaquíes: Un policía perdió la vida durante una persecución

La situación comenzó cuando una patrulla del Operativo Lapacho intentó detener un vehículo sospechoso.

La persecución se tornó violenta con intercambios de disparos.

El patrullero volcó, causando la muerte inmediata de uno de los agentes tucumanos.

Los otros policías fueron llevados a hospitales con heridas.

El operativo se extendió por varios kilómetros y derivó en un amplio despliegue policial para intentar dar con los sospechosos.

Habrían logrado escapar hacia una zona montañosa en dirección a Cafayate.

Hasta el momento, la identidad del agente fallecido no fue revelada oficialmente, y se investiga lo sucedido.