EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Conmoción en los Valles Calchaquíes: Un policía perdió la vida durante una persecución

El trágico incidente ocurrió en Colalao del Valle, una pequeña localidad tucumana en los límites con Salta y Catamarca.

Salta Hoy

07 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La situación comenzó cuando una patrulla del Operativo Lapacho intentó detener un vehículo sospechoso. 

La persecución se tornó violenta con intercambios de disparos. 

El patrullero volcó, causando la muerte inmediata de uno de los agentes tucumanos. 

Los otros policías fueron llevados a hospitales con heridas. 

El operativo se extendió por varios kilómetros y derivó en un amplio despliegue policial para intentar dar con los sospechosos.

Habrían logrado escapar hacia una zona montañosa en dirección a Cafayate.

Hasta el momento, la identidad del agente fallecido no fue revelada oficialmente, y se investiga lo sucedido.

 

