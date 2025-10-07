 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Caso Jimena Salas: Sigue la ronda de testimoniales

Este lunes declaró una profesional del Servicio de Biología Molecular Forense y cinco investigadores que tuvieron diversas actuaciones a lo largo de la investigación de la causa.

Salta Hoy

07 / 10 / 2025

 

Uno de ellos realizó el análisis de pelos recogidos en enero de 2017. Señaló que éstos se correspondían con cabello de la víctima, otros que no se pudieron identificar y con pelo de origen animal, algunos correspondientes a perro.

Luego fue el turno de un efectivo policial, quien tuvo a su cargo el análisis y la extracción de la información recuperada del teléfono de la víctima, que había sido destruido.

El juicio se retomó hoy a las 8:30 con la continuidad de testigos. 

 

AM840

FM96.9

