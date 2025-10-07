Caso Jimena Salas: Sigue la ronda de testimoniales

Uno de ellos realizó el análisis de pelos recogidos en enero de 2017. Señaló que éstos se correspondían con cabello de la víctima, otros que no se pudieron identificar y con pelo de origen animal, algunos correspondientes a perro.

Luego fue el turno de un efectivo policial, quien tuvo a su cargo el análisis y la extracción de la información recuperada del teléfono de la víctima, que había sido destruido.

El juicio se retomó hoy a las 8:30 con la continuidad de testigos.