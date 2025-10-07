Caso Jimena Salas: Sigue la ronda de testimoniales
Este lunes declaró una profesional del Servicio de Biología Molecular Forense y cinco investigadores que tuvieron diversas actuaciones a lo largo de la investigación de la causa.
Salta Hoy
07 / 10 / 2025
VER GALERÍA
Uno de ellos realizó el análisis de pelos recogidos en enero de 2017. Señaló que éstos se correspondían con cabello de la víctima, otros que no se pudieron identificar y con pelo de origen animal, algunos correspondientes a perro.
Luego fue el turno de un efectivo policial, quien tuvo a su cargo el análisis y la extracción de la información recuperada del teléfono de la víctima, que había sido destruido.
El juicio se retomó hoy a las 8:30 con la continuidad de testigos.