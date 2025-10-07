 imagen

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

“Estamos en medio de una campaña muy sucia”

Gabriela Flores, candidata a diputada nacional por Salta por La Libertad Avanza dijo que a los candidatos “los sigue la policía y les sacan fotos”.

Salta Hoy

07 / 10 / 2025

 

En diálogo con Radio Salta, Flores indicó que entre sus proyectos se cuenta uno sobre salud mental: “En Salta la adicción a las drogas y los juegos es muy preocupante, de hecho estamos muy afligidos por la alta tasa de suicidios, que es la tasa más alta del país”.

Por otro lado mencionó el reclamo que realiza el gobernador Gustavo Sáenz sobre la falta de obras en las rutas nacionales. 

“El reclama mucho sobre las rutas nacionales, pero las provinciales, también están en muy mal estado”, dijo la candidata.

Al ser consultada sobre el caso de Espert, dijo que “no fue bien manejado al principio”, pero que su paso al costado “ fue lo correcto”.

Y comparó ese caso con el del intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, quien está acusado de abuso sexual.

Todos hablan de Espert, pero de Moreno “nadie dice nada, nadie se escandaliza”, expresó.

 

AM840

FM96.9

