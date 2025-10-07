“Estamos en medio de una campaña muy sucia”

En diálogo con Radio Salta, Flores indicó que entre sus proyectos se cuenta uno sobre salud mental: “En Salta la adicción a las drogas y los juegos es muy preocupante, de hecho estamos muy afligidos por la alta tasa de suicidios, que es la tasa más alta del país”.

Por otro lado mencionó el reclamo que realiza el gobernador Gustavo Sáenz sobre la falta de obras en las rutas nacionales.

“El reclama mucho sobre las rutas nacionales, pero las provinciales, también están en muy mal estado”, dijo la candidata.

Al ser consultada sobre el caso de Espert, dijo que “no fue bien manejado al principio”, pero que su paso al costado “ fue lo correcto”.

Y comparó ese caso con el del intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, quien está acusado de abuso sexual.

Todos hablan de Espert, pero de Moreno “nadie dice nada, nadie se escandaliza”, expresó.