Descubren irregularidades en el Samec

Comentó que el nuevo director del organismo realizó las auditorías correspondientes y que gracias a ellas se descubrieron las inconsistencias.

En la charla con este medio anticipó las medidas que tomaron: “bajamos, en vez de 240 le pagamos 30 horas de guardia por tener la disponibilidad y la permanencia en esa semana para poder viajar” Y agregó “cuando viajen en el avión y se utilicen 6 horas de trabajo, le pagamos las 6 horas, yo creo que es lo más justo” subrayó.

Aclaró que la situación fue advertida tanto en la planta de médicos como de enfermeros: “Ellos decían que estaban trabajando por estar disponibles, pero no es así” dijo Mangione. El funcionario confirmó que se podría avanzar en una denuncia judicial: ”Si yo detecto alguna irregularidad, que nadie tenga la menor duda que haré la denuncia” sentenció.