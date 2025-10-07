Descubren irregularidades en el Samec
Médicos y enfermeros llegaban a cobrar hasta 3 millones 800 mil pesos sin participar de los vuelos sanitarios. Lo confirmó el ministro de salud, Federico Mangione, en diálogo exclusivo con Radio Salta: “Había gente a la que se le pagaba por 240 horas y cuando uno hace el análisis de cuántos vuelos tenían, tenían uno a veces ninguno al mes” sostuvo.
Salta Hoy
07 / 10 / 2025
Comentó que el nuevo director del organismo realizó las auditorías correspondientes y que gracias a ellas se descubrieron las inconsistencias.
En la charla con este medio anticipó las medidas que tomaron: “bajamos, en vez de 240 le pagamos 30 horas de guardia por tener la disponibilidad y la permanencia en esa semana para poder viajar” Y agregó “cuando viajen en el avión y se utilicen 6 horas de trabajo, le pagamos las 6 horas, yo creo que es lo más justo” subrayó.
Aclaró que la situación fue advertida tanto en la planta de médicos como de enfermeros: “Ellos decían que estaban trabajando por estar disponibles, pero no es así” dijo Mangione. El funcionario confirmó que se podría avanzar en una denuncia judicial: ”Si yo detecto alguna irregularidad, que nadie tenga la menor duda que haré la denuncia” sentenció.