“En la Municipalidad se acabaron los privilegios”

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, firmó el decreto que obliga a Serrudo iniciar sus trámites jubilatorios a los 77 años.

“Los vecinos están demandando funcionarios que hagan bien su trabajo y que se oxigenen los sindicatos”, indicó por Radio Salta, Juan Chalabe, jefe de Gabinete de la comuna capitalina.

“Que alguien explique cómo Serrudo tiene a sus cuatro hijos trabajando en la Municipalidad y que uno de ellos tenga una concesión irregular de un supuesto gimnasio en un espacio público”, manifestó.