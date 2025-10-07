La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, acompaña e invita a la comunidad a participar del festival “Canto a un Amigo: celebrando a Roberto Ternán”, un merecido homenaje en vida al reconocido cantautor, músico, poeta y escritor salteño, figura fundamental del folclore argentino.

El evento se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre, a partir de las 20 horas, en el playón del Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240), con entrada libre y gratuita. Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero.

Será una velada especial que reunirá a destacados artistas de la música popular, quienes compartirán escenario para celebrar la trayectoria y el legado del compositor.

Entre los principales nombres confirmados se encuentran El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar y Raúl Palma, junto a otros artistas invitados que completan una cartelera de lujo: Los Aimo, Pablo Quijano, Chayita Barrionuevo, Alma Carpera, Carla Nieto, Mañeros, Emilio Morales, Trilio, Cabales, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Brenda Sosa, Gastón Cordero, Milo Marotti, Guitarreros, La Rusa e India Menéndez.

Nacido en Salta bajo el nombre Roberto Ternavasio, “Ternán” es autor de obras que trascendieron generaciones y fronteras, interpretadas por las principales voces del país. Entre sus composiciones más emblemáticas se destacan “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya”, verdaderos clásicos del cancionero popular argentino.

El festival reunirá a familias, vecinos y amantes del folclore en un inolvidable encuentro que celebrará su legado poético y musical, con una noche de gratitud y solidaridad. Además de disfrutar de música y canciones, el público podrá recorrer los diferentes puestos gastronómicos que estarán dispuestos en el espacio municipal.