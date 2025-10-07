Bicicletada familiar para concientizar sobre Educación Vial

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, participó junto al equipo de capacitadores del organismo provincial de una actividad recreactiva y de concientización organizada por la comunidad educativa del colegio Belgrano que se realizó por distintos puntos de la capital.

Mediante la modalidad de una bicicleteada familiar los participantes se reunieron junto a docentes, padres y alumnos del nivel secundario acompañados por integrantes de la División, Protección de Espacios Recreativos y Turísticos, quienes brindaron recomendaciones en seguridad vial, para un viaje seguro.

En la Plaza del Deporte, se sumaron los alumnos más pequeños del Nivel inicial que aguardaban junto a docentes y padres finalizando el recorrido en las Instalaciones de la Universidad Católica de Salta con un total de 800 personas aproximadamente.

Al término de la actividad deportiva se realizaron charlas de concientización con un stand preventivo, la participación de los personajes institucionales y se realizaron sorteos de Kits de seguridad vial para la bicicleta.

Acompañó la jornada el jefe de la División, Protección de Espacios Recreativos y Turísticos Oscar Aramayo y representantes del establecimiento educativo