La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta celebra 20 años con un concierto

Comenzando con las celebraciones por sus 20 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS), dependiente del Instituto de Música y Danza de Salta, ofrecerá un concierto aniversario el próximo miércoles 15 de octubre a las 20 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70. La entrada será libre y gratuita.

Bajo el lema “Unidos por la Cultura”, el evento marcará el inicio de un año de celebraciones que reconocen la labor sostenida de una política cultural inclusiva y federal, impulsada por el Gobierno de la Provincia junto a municipios e instituciones educativas y culturales. La propuesta pone en valor a la música como herramienta de encuentro, formación y desarrollo personal, fortaleciendo los lazos comunitarios en toda la provincia.

El concierto contará con la participación especial de las orquestas de Rosario de Lerma, Tartagal y Orán, en representación del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, y del Ballet Municipal de Rosario de la Frontera, dirigido por los profesores Flavia Quiroz, Mario Herrera y Daniel Leal, bajo la coordinación general de la profesora Rosario Caro. También formarán parte del festejo los coros del Colegio San Pablo y del Centro Educativo Fe y Familia de Solidaridad, dirigidos por la profesora Nélida Karina Miranda.

Durante la velada, se presentarán la Orquesta Infantil, dirigida por la maestra Carolina Pineda Andrade; la Orquesta Juvenil, bajo la dirección del maestro Martín D’Elía; el grupo de alumnos de iniciación a cargo de la profesora Bernardita Sarmiento y el Coro Infantil, dirigido por la profesora Silvana Acosta. Juntos ofrecerán un repertorio variado que recorrerá obras populares y música de películas, en una propuesta que promete emocionar y celebrar la diversidad cultural salteña.

Desde su creación en 2005, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta ha sido un pilar en la formación artística de miles de niños y jóvenes, demostrando que la música puede transformar vidas y abrir caminos de inclusión y oportunidades. En estos veinte años, más de veinte orquestas y coros fueron creados en diecinueve municipios del interior provincial, gracias al trabajo conjunto con la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, los gobiernos municipales y las comunidades locales.

La OSIJS se ha convertido en un verdadero motor cultural y social, generando espacios de pertenencia y aprendizaje que trascienden el escenario. Su historia refleja cómo la cultura puede abrazar y unir, haciendo de la música un puente entre generaciones y territorios.

El público está invitado a participar de esta gran celebración el 15 de octubre, en una noche que reunirá emoción, talento y la fuerza colectiva de veinte años dedicados a la música, el arte y la transformación social.

