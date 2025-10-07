Las viviendas de Aguaray y San Antonio de los Cobres tienen beneficiarios

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llevó adelante dos sorteos de adjudicación de viviendas. Uno de 6 casas para Aguaray, el otro de 30 para San Antonio de lo Cobres.

El acto estuvo encabezado por la titular del organismo, Laura Caballero quien instó a las familias a mantener la ficha social siempre actualizada, ya que “es decisión del gobernador Gustavo Sáenz avanzar en nuevos desarrollos de casas en toda la provincia, adaptando los proyectos a la necesidad de cada municipio”.

El sorteo se desarrolló ante la Escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna, en Lotería de Salta y fue transmitido en vivo por las redes del Gobierno de la provincia.

En primer lugar, se sortearon seis viviendas ubicadas en el municipio de Aguaray. Participaron 63 familias en total, que se inscribieron y/o actualizaron ficha social del 2 de enero del 2025 a la fecha de cierre, 19 de septiembre de 2025. Dos unidades se destinaron para casos especiales, mientras que para el cupo demanda libre se sorteó cuatro casas.

A continuación, se dio lugar al sorteo de 30 casas en la localidad de San Antonio de los Cobres. Participaron 94 grupos familiares que se inscribieron y/o actualizaron ficha social del 2 diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. En ambos casos debían reunir los requisitos exigidos por el IPV y percibir ingresos económicos iguales o superiores a dos SMVM.

Para las viviendas pertenecientes al departamento Los Andes, se destinó 3 unidades habitacionales para casos especiales y para el cupo demanda libre 27 casas.

Los listados de ganadores están disponibles en la web del IPV. A partir de su publicación inicia el periodo de tachas por diez días consecutivos. Para realizar denuncias o impugnaciones deberán completar el formulario de Control Ciudadano disponible en www.ipvsalta.gob.ar

Acompañó en el acto, el secretario de Gobierno de la municipalidad de Aguaray Gustavo Irala.

