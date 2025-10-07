Villada: “Orán tendrá una Carta Orgánica Municipal que marcará un cambio de época”

En la sede de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios en San Ramón de la Nueva Orán, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, participó en un plenario especial de la Convención Municipal para la Reforma de la Carta Orgánica de Orán.

El encuentro, presidido por el presidente de la Convención, Juan Cruz Curá, tuvo por objetivo fortalecer el diálogo institucional y promover la participación ciudadana en la fase de actualización del estatuto legal del municipio. Se abordaron temas fundamentales para el desarrollo de una gestión moderna y democrática, como el bienestar animal, la inteligencia artificial y emocional, y la educación, entre otros.

“La reunión fue sumamente fructífera. Desde mi doble rol como convencional y ministro, pude compartir mi experiencia en el proceso constituyente provincial. Los convencionales presentes están diseñando una Carta Orgánica sustancial para Orán, que marcará un cambio de época", sostuvo Villada.

A su vez, el Ministro añadió que “este avance se debe a que cada participante refleja y representa una inquietud social distinta; ahora, es fundamental trabajar para establecer un núcleo de coincidencias. La clave es que este instrumento sea de todos los ciudadanos de Orán, un verdadero ejercicio de construcción colectiva y con proyección hacia el futuro”.

Los convencionales agradecieron la presencia de Villada y del diputado provincial electo, Marcelo Lara Gros, resaltando sus valiosos aportes para enriquecer este acontecimiento histórico.