Nuevo operativo de despeje de cables en Mitre al 500
La Municipalidad trabajó en el tramo comprendido desde la calle Leguizamón hasta la avenida Entre Ríos. Las tareas tienen como objetivo brindar mayor seguridad y reducir la contaminación visual.
Salta Hoy
07 / 10 / 2025
La Municipalidad avanza con el plan de despeje de cables en desuso que se encuentran en la vía pública. El fin es prevenir inconvenientes o riesgos para las personas, además de evitar la contaminación visual.
En esta ocasión, los trabajos se llevaron a cabo en la calle Mitre entre Leguizamón y la avenida Entre Ríos.
Las tareas se realizan en el horario de 9 a 12, un día a la semana. Para ello, se informa previamente a los comerciantes y a los vecinos que viven en la zona para evitar cualquier tipo de inconveniente.
Los cables que se encuentren operativos son acondicionados de manera segura para evitar que caigan o permanezcan oscilantes. Por este motivo, cada empresa dueña de los cables en cuestión, participa del operativo tanto de ordenamiento como de despeje.
En cada jornada se lleva a cabo un operativo especial de tránsito debido a que se trata de arterias de alto flujo vehicular, por lo que se solicita a la comunidad en general respetar las indicaciones del personal uniformado como así también las reglas de tránsito y seguridad vial.
Es importante destacar que, el plan contempla un cuadrante compuesto por Alvear-Gorriti, San Martín, Bicentenario-Yrigoyen y Entre Ríos.