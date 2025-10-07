El próximo viernes y sábado se llevará a cabo en las instalaciones e inmediaciones del complejo polideportivo Nicolás Vitale, en el barrio El Tribuno, la décima edición del encuentro internacional de minibásquet denominado "Pajarito Durgale".

Cabe destacar que el mismo, en donde participan jugadores de 8 a 12 años, pertenecen a las categorías preminis y minis del básquetbol infantil y se desarrollará con la participación de unos 650 chicos pertenecientes a clubes y escuelitas de barrio de nuestra provincia y de Jujuy.

El encuentro del viernes 10 se desarrollará entre las 14 y las 18 horas, mientras que la jornada del sábado 11 estará distribuida entre las 9 de la mañana y las 16. El cierre y entrega de premios esta programada para las 17.

Pero lo cierto es que en esta oportunidad la cita del básquetbol infantil contará con equipos masculinos, femeninos y mixtos pertenecientes a unas 20 entidades que presentarán más de 45 equipos en las distintas categorías.

10 años sin parar



"Estamos esperando con mucha emoción esta edición, que hace aún más grande el "Pajarito" Durgale, que se realiza de manera ininterrumpida desde hace 10 años, ya que tiene la curiosidad que en pandemia se realizó de manera virtual", resaltó la coordinadora del encuentro Cecilia Heredia.

"En esa época nuestros entrenadores de Tribuno BB realizaban las prácticas de manera virtual, con los chicos haciendo desde sus casas servicios de motricidad, y de esa manera también hicimos los encuentros en forma virtuales, que también incluyó encuestas y exámenes a la coordinación de ejercicios", recordó.

El trabajo del presidente del Tribuno BB Gustavo Hoyos, la comisión directiva, profesores, padres, jugadores de categorías superiores es clave para este encuentro tradicional.