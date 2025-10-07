La Municipalidad y el Colegio de Abogados impulsan acciones conjuntas en los barrios

La Municipalidad y el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta firmaron un convenio marco de cooperación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones y garantizar el acceso a la justicia de los vecinos.

El intendente, Emiliano Durand, y la presidenta del Colegio, María Trinidad Arias Villegas, rubricaron el acuerdo que contempla la puesta en marcha de un programa de Consultoría Jurídica Gratuita.

El servicio está destinado a personas de escasos recursos y tiene como finalidad brindar orientación para la resolución de conflictos legales a través de profesionales matriculados.

Asimismo, se implementará el programa “Hogar abierto: un espacio de contención familiar” para brindar capacitaciones y acompañamiento a personas víctimas de violencia de genero.

Se trabajará en los Centros de Atención Ciudadana, Centros Integradores Comunitarios, centros vecinales y SUM (Salones de Usos Múltiples) municipales.

Además, el convenio incluye la realización de charlas gratuitas sobre temas jurídicos de interés general, con el propósito de promover el conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

Durante la firma, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre el municipio y el Colegio de Abogados para acercar herramientas concretas a los vecinos y fortalecer el vínculo institucional en beneficio de la comunidad.

La secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, manifestó que “hoy renovamos el compromiso de seguir llevando asesoramiento gratuito junto al Colegio, algo muy solicitado por todos los vecinos para abordar cuestiones de familia, alimentos, entre otros temas”.

Agolio agregó que “sabemos que muchas veces las familias no cuentan con los recursos y eso es lo que los limita a la hora de ir a consultar por algún tema. A la vez vamos a seguir avanzando en capacitaciones sobre violencia de género tanto para los funcionarios municipales que son quienes tienen el primer contacto con la comunidad y asesoraremos a mujeres víctimas de género en distintos espacios barriales”.

En tanto, la titular del Colegio de Abogados, Trinidad Arias, sostuvo: «Estamos muy agradecidos con la Municipalidad por la apertura a este convenio. Gracias a este trabajo conjunto, los vecinos de Salta podrán realizar consultas gratuitas con profesionales especializados en la rama del derecho que necesiten. Además, se impulsarán capacitaciones en violencia de género, garantizando un servicio cercano y de calidad para la comunidad”.

En el encuentro estuvo presente, además, la prosecretaria del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Alejandra Heredia.