Precios imperdibles en una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en la UNSa
Este miércoles 8, de 11 a 17, el predio de la Universidad Nacional de Salta será sede de este programa municipal que acerca a los barrios productos de calidad con importantes descuentos.
Salta Hoy
07 / 10 / 2025
“El Mercado en tu Barrio”, impulsado por la Municipalidad, vuelve este miércoles 8, al predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el ingreso por avenida Bernardo Houssay 450.
Desde las 11 y hasta las 17, los vecinos podrán encontrar alimentos, carnes, pollos, productos regionales, limpieza y panificados con importantes descuentos.
Al respecto, Agustina Agolio, secretaria de Gobierno de la comuna, indicó que “este mercado se consolidó gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, las empresas y los productores locales, respondiendo a un pedido de los vecinos que necesitaban acceder a buenos precios. Seguiremos acercando este espacio a distintos puntos de la ciudad, ayudando a las familias salteñas. Los esperamos a todos”.
Por su parte, Miguel Nina, Rector de la Universidad Nacional de Salta indicó: “Este trabajo conjunto con la Municipalidad es una muestra del compromiso del sector público con la comunidad. Las ediciones anteriores fueron muy exitosas y en esta esperamos aún mayor participación, con nuevas empresas y prestaciones que surgen de la demanda de la comunidad.”
Estas son las ofertas que estarán disponibles mañana en diferentes productos:
Carne
4 kg Asado surtido: $25.999,99
Matambre / Queperí: $11.999,99 el kg
Sobaco / Tapa de nalga: $9.999,99 el kg
Carré de cerdo: $4.799,99 el kg
Hígado / Chinchulín: $2.299,99 el kg
Pollo (pata muslo): $2.199,99 el kg
Chorizo / Morcilla: $3.999,99 el kg
Carbón El Trébol
Bolsa grande: $4.500
3 kg: $2.300
5 kg: $3.000
Común x 2 kg: $1.200
Leña x 10 kg: $4.000
Panificados
Tiras, tortillas, surtidos o facturas (porciones): $1.000
Pan de naranja / anís / pan dulce (grande): $600
Viena: $600
Pan de hamburguesa (x6): $700
Prepizza (x3): $1.200
Cremona / Tortillón / Porteño / Trenzado: $700
Pollos y derivados
Pechuga: $7.900/kg
Alitas: $2.400/kg
Trozado: $2.300/kg
Pollo entero: $2.900/kg
Presas mixtas (PM): $2.600/kg
Milanesas: $7.000/kg
Albóndigas, patitas y hamburguesas: $4.400/kg
Albóndigas JyQ / Bocaditos JyQ: $4.700/kg
Hamburguesas de espinaca: $4.600/kg
Verduras:
Lechuga: 2 x $1.000
Acelga: $1.500
Atado de remolacha: $1.000
Atado de espinaca: $1.000
Habas (kg): $1.000
Zapallitos: 2 kg x $1.000
Pepino (kg): $1.000
Angolita (kg): $1.000
Cebolla: 2 kg x $1.000
Huevos
Selección x20: $3.600
Medianos x20: $3.000
Selección x30: $5.300
Medianos x30: $5.000
Súper selección x20: $3.800
Artículos de Limpieza
Combo limpieza – $9.000
Incluye 5 L de detergente + lavandina + desodorante
Combo lavado – $8.000
Incluye 5 L de jabón para ropa + suavizante
Ambos combos incluyen envases y voucher
Otros productos
Combo salame + queso de vaca o cabra (500 g aprox): $15.000
Aceite de oliva extra virgen: $18.000
Nueces Chandler: $10.000
Pasas de uva: $4.000
Almendras: $6.000
Aceitunas 00 (1½ kg): $18.000