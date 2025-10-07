 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La AMT apoya a choferes de taxis y remises con una nueva prórroga

La Autoridad Metropolitana de Transporte decidió prorrogar la vigencia de taxis y remises por 90 días. La medida se tomó tras varias reuniones con representantes de los trabajadores del sector. Los vehículos modelo 2011 podrán seguir circulando durante este tiempo.

Salta Hoy

07 / 10 / 2025

 

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), dispuso prorrogar por 90 días (hasta el 31-12-2025), los taxis y remises que cuentan con modelos vencido del año 2011.

La decisión se adopta luego de que el organismo de transporte mantuvo diversas reuniones con representantes y trabajadores del sector de taxis y remises en el que se planteó está posibilidad debido a la crisis económica que atraviesa el país.

La prórroga es para el servicio impropio del área metropolitana y de la provincia.

En la oportunidad, los representantes del sector impropio también solicitaron la equiparación de la antigüedad de los vehículos a 15 años, como actualmente cuentan las aplicaciones.

Por último, desde el directorio de la AMT recuerda a los trabajadores del sector  que los modelos 2012, 2013 y 2014 ya fueron prorrogados hasta el 31  de diciembre del 2025.

 

