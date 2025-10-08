 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Médicos del Samec se defienden de las acusaciones del Ministro de Salud

En diálogo con Radio Salta, sostuvieron que ninguno de los profesionales de emergencia cobra por 240 horas de guardia como ayer aseguró el ministro Federico Mangione.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

El jefe de la cartera habló en primicia este martes con Radio Salta y manifestó que los médicos y enfermeros están cobrando sueldos de casi cuatro millones de pesos sin hacer un solo vuelo sanitario.

“Nosotros cobramos por estar listos para un emergencia y estamos a derecho”, dijo el médico Eduardo Marchetti.

Agregó que nadie en ese organismo cobra la cantidad de horas denunciadas por Mangione: “Todo lo que cobramos está en los estatutos. Creemos que el ministerio sólo quiere reducir nuestros sueldos a la mitad”.

El médico sostuvo que la auditoría del Samec está bien realizada, pero que la interpretación del ministro no es la correcta.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

