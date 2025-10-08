Médicos del Samec se defienden de las acusaciones del Ministro de Salud
En diálogo con Radio Salta, sostuvieron que ninguno de los profesionales de emergencia cobra por 240 horas de guardia como ayer aseguró el ministro Federico Mangione.
El jefe de la cartera habló en primicia este martes con Radio Salta y manifestó que los médicos y enfermeros están cobrando sueldos de casi cuatro millones de pesos sin hacer un solo vuelo sanitario.
“Nosotros cobramos por estar listos para un emergencia y estamos a derecho”, dijo el médico Eduardo Marchetti.
Agregó que nadie en ese organismo cobra la cantidad de horas denunciadas por Mangione: “Todo lo que cobramos está en los estatutos. Creemos que el ministerio sólo quiere reducir nuestros sueldos a la mitad”.
El médico sostuvo que la auditoría del Samec está bien realizada, pero que la interpretación del ministro no es la correcta.