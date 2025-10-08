Médicos del Samec se defienden de las acusaciones del Ministro de Salud

El jefe de la cartera habló en primicia este martes con Radio Salta y manifestó que los médicos y enfermeros están cobrando sueldos de casi cuatro millones de pesos sin hacer un solo vuelo sanitario.

“Nosotros cobramos por estar listos para un emergencia y estamos a derecho”, dijo el médico Eduardo Marchetti.

Agregó que nadie en ese organismo cobra la cantidad de horas denunciadas por Mangione: “Todo lo que cobramos está en los estatutos. Creemos que el ministerio sólo quiere reducir nuestros sueldos a la mitad”.

El médico sostuvo que la auditoría del Samec está bien realizada, pero que la interpretación del ministro no es la correcta.